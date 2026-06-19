Große Alkohol- und Drogenkontrolle im Rahmen der ROADPOL-Woche im Ehranger Hafen

Zwischen 13:00 und 19:30 Uhr wurden 197 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der B 53 durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen in der Schiffstraße und "Unter dem Dostler" geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden.



Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden sechs Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weitere sechs Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Alkohol, gegen zwei wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Neben 107 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten wurden 36 Mängel an Fahrzeugen festgestellt. Drei weitere Strafanzeigen wurden wegen fehlender Versicherung an den mitgeführten Fahrzeugen eingeleitet, sowie einer fehlenden Fahrerlaubnis. Eine weitere Person konnte gegen eine bestehende Geldstrafe seinen Haftbefehl abwenden und wieder als freier Bürger die Kontrollstelle verlassen.

Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.



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