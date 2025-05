Großbrand in Industriegebiet Hermeskeil

Am Dienstag, 13.05.25 um 22.52 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil ein Brand im Industriegebiet Grafenwald in Hermeskeil gemeldet.

Bei der betreffenden Firma handelt es sich u.a. um einen Entsorgungsbetrieb von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht ein Unterstand der betroffenen Firma mit ca. 40 Tonnen Gewerbemüll in Vollbrand.

Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange.



Im Laufe des Einsatzes setzte sich von der Brandstelle eine schwarze Rauchwolke ab. Inwieweit von dem Brand noch Gefahren ausgehen, wird von der Feuerwehr auch in den umliegenden Ortschaften fortlaufend geprüft.

Es wird der Bevölkerung vorsorglich empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Nach ersten Einschätzungen dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro vorliegen. Personenschaden ist bislang nicht entstanden.

Im Einsatz sind insgesamt ca. 100 Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehren aus dem Raum Hermeskeil, der Katastrophenschutz, vorsorglich der Rettungsdienst und die Polizei aus Hermeskeil.



