Berschweiler
Großangelegte Polizeikontrolle
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Samstag, dem 31. Januar, führte die Polizeidirektion Trier an der L348 bei Berschweiler eine großangelegte Kontrolle durch.

Lesezeit 1 Minute



Anlass war eine Feier eines Motorradclubs in der Ortslage Berschweiler.
Die Beamten kontrollierten insgesamt etwa 120 Personen und Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus.
Zur Feier des Motorradclubs, der in den Niederlanden bereits verboten wurde, reisten Gäste aus mehreren Ländern an.

Die Polizeidirektion Trier wurde bei der Kontrolle durch Kräfte der Saarländischen Polizei, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, des BKA und LKA sowie der Kriminaldirektion Trier unterstützt. Im Einsatz befanden sich knapp 150 Einsatzkräfte.

Durch die für die Kontrolle notwendigen Verkehrsmaßnahmen kam es zu Einschränkungen und Umwege für Anwohner.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren