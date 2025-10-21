Größerer Polizeieinsatz - Vermisstensuche im Bereich Speicher

Speicher - Sülm (ots) - Am Dienstag, 21. Oktober 2025, führte die Polizei im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Speicher und Sülm durch, um eine vermisste Person aufzufinden.

Am Dienstag, 21.Oktober 2025, führte die Polizei im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Speicher und Sülm durch, um eine vermisste Person aufzufinden. An diesem Einsatz waren Kräfte der örtlichen Polizei, der Bundespolizei und der Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die großangelegte Suchaktion. Die vermisste Person konnte gegen 14 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.



