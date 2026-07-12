Größerer Flächenbrand in Lückenburg/Burtscheid

Der Flächenbrand wurde durch eine Strohballenpresse, welche während der Arbeit auf dem Feld Feuer fing, verursacht. Durch den starken Wind breitete sich das Feuer stetig aus und setzte folglich drei Hektar eines abgeernteten Getreidefeldes in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden und somit eine Ausbreitung verhindert werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt in der Strohballenpresse angenommen. Verletzt wurde keine Person.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Thalfang, Burtscheid, Lückenburg, Malborn, Heidenburg, Morbach, der Kreisfeuerwehrinspekteur,der Rettungsdienst Thalfang und die Polizeiinspektion Morbach.



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