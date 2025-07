Größere Alkohol- und Drogenkontrolle im Messepark Trier

Am Freitagnachmittag des 04.07.2025 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Trier in Kooperation mit der Hochschule der Polizei und Lehrgangsteilnehmern aus dem gesamten Polizeipräsidium Trier und einer Hundeführerin eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte im Messepark in Trier durch.