Grober Unfug in Kirche - Polizei ermittelt

In der Zeit von Freitag, 22.08.2025, bis Dienstag, 26.08.2025, kam es in der Kirche St. Remigius Kröv zu mehreren Vorfällen, bei denen mehrere Kinder mutmaßlich groben Unfug im Kirchengebäude und auf dem angrenzenden Friedhofsgelände verursachten.



Zeugenberichten zufolge hielten sich mehrere Kinder auf dem Kirchengelände auf.

--> Ein Gotteshaus ist kein Spielplatz. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Handlungen nicht nur Respektlosigkeit gegenüber einem religiösen Ort darstellen, sondern auch strafrechtlich relevante Tatbestände wie Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung erfüllen können.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegen.



