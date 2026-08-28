Grob verkehrswidriges Überholmanöver zwischen Kirchweiler und Pelm - Polizei sucht Zeugen



Kurz vor einer dort befindlichen Anhöhe wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein von einem schwarzen Mercedes überholt. Während des Überholvorgangs kam ein türkisfarbener Bus entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der überholte Fahrzeugführer eine Vollbremsung durchführen. Nur knapp konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden.

Hinter dem schwarzen Mercedes befand sich ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer aufgrund der Situation ebenfalls stark abbremsen musste.

Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt nach dem Überholvorgang einfach fort.



Die Polizeiinspektion Daun bittet insbesondere den Fahrer des türkisfarbenen Busses sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 06592 9626-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Köb

Telefon: 06592 - 9626 - 0

https://s.rlp.de/PIDaun





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Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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