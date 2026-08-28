Kirchweiler
Grob verkehrswidriges Überholmanöver zwischen Kirchweiler und Pelm - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 28.08.2026 gegen 18:28 Uhr kam es auf der L27 zwischen Kirchweiler und Pelm zu einer gefährlichen Verkehrssituation.

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Kurz vor einer dort befindlichen Anhöhe wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein von einem schwarzen Mercedes überholt. Während des Überholvorgangs kam ein türkisfarbener Bus entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der überholte Fahrzeugführer eine Vollbremsung durchführen. Nur knapp konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden.
Hinter dem schwarzen Mercedes befand sich ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer aufgrund der Situation ebenfalls stark abbremsen musste.
Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt nach dem Überholvorgang einfach fort.

Die Polizeiinspektion Daun bittet insbesondere den Fahrer des türkisfarbenen Busses sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 06592 9626-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun


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Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650

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