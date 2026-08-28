Grob verkehrswidriges Überholmanöver zwischen Kirchweiler und Pelm - Polizei sucht Zeugen

Kurz vor einer dort befindlichen Anhöhe wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein von einem schwarzen Mercedes überholt. Während des Überholvorgangs kam ein türkisfarbener Bus entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der überholte Fahrzeugführer eine Vollbremsung durchführen. Nur knapp konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden.
Hinter dem schwarzen Mercedes befand sich ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer aufgrund der Situation ebenfalls stark abbremsen musste.
Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt nach dem Überholvorgang einfach fort.
Die Polizeiinspektion Daun bittet insbesondere den Fahrer des türkisfarbenen Busses sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 06592 9626-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun
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Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
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54550 Daun
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