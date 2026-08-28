Graffitiserie aufgeklärt

Graffitis.

Durch aufwändige Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Zell konnten Hinweise auf einen Jugendlichen erlangt werden, der die Erstellung der "Kunstwerke" letztlich auch zugab.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 15-jährigen deutschen Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.

Insgesamt konnten ihm mindestens 80 Graffitis mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro zugeordnet werden.



Weitere Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell, POK Rodermund (Jugendsachbearbeiter) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell