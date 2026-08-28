Polizeidirektion Wittlich
Graffitiserie aufgeklärt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Reil und Umgebung (ots) - In den letzten Monaten kam es in Reil und Umgebung zu vielfachen Farbschmierereien, sog.

Graffitis.
Durch aufwändige Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Zell konnten Hinweise auf einen Jugendlichen erlangt werden, der die Erstellung der "Kunstwerke" letztlich auch zugab.
Bei dem Täter handelt es sich um einen 15-jährigen deutschen Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.
Insgesamt konnten ihm mindestens 80 Graffitis mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro zugeordnet werden.

Weitere Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell, POK Rodermund (Jugendsachbearbeiter) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-9867-0
pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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