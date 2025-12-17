Graffiti Beschädigung von Gemeindeeigentum am Busbahnhof in Morbach.



Insbesondere wurden dabei die Toilettentüren der öffentlichen WC-Anlage und die Steinmauer an der Bushaltestelle beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Da es sich hier um eine gemeinschädliche Sachbeschädigung auf einem öffentlichen Platz handelt und der Busbahnhof von Spaziergängern, Pendlern und weiteren Personen häufig durchquert wird, erhofft sich die Polizeiinspektion Morbach sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie ähnliche Formen an anderen Orten in der Gemeinde Morbach gesehen? Haben Sie in dem Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Tatort gesehen? Haben Sie sogar den oder die Täter bei der Tatausführung beobachtet?

Teilen Sie uns Ihre Hinweise gerne mit.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell