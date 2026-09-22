Graffiti an Trafostation

Aufgebracht wurden Schriftzüge von Borussia Dortmund (BVB 09) und dem VfL Bochum. (Bemerkenswert ist dabei, dass es sich um zwei Vereine handelt, deren Anhänger im Ruhrgebiet eigentlich als Rivalen bekannt sind. Bei Aufeinandertreffen der Vereine wird meist auch vom "kleinen Revierderby" gesprochen.)

Ob die Graffiti von derselben Person stammen, ist derzeit nicht bekannt.



Durch die Polizei Hermeskeil wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Gesucht werden daher Anwohner und Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise wurden verwendete Sprühdosen nach der Tat in Vorgärten, öffentlichen Bereichen oder frei zugänglichen Mülltonnen entsorgt. Auch hierzu, wie auch um weitere sachdienliche Hinweise bittet die Polizei.



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