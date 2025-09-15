Grabschändung

Irmenach. Wie der Polizeiwache Traben-Trarbach erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der vergangenen Woche im Zeitraum von Mittwoch, 10.09.2025 - Freitag, 12.09.2025 zur Schändung von mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Irmenach.

Wie der Polizeiwache Traben-Trarbach erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der vergangenen Woche im Zeitraum von Mittwoch, 10.09.2025 - Freitag, 12.09.2025 zur Schändung von mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Irmenach. Laut bisherigem Ermittlungsstand dürften unbekannte Täter dabei jeweils die fest auf den Gräbern installierten, metallenen Grableuchten oder Blumenvasen zunächst gewaltsam entfernt und sodann gestohlen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen können, sowie weitere Geschädigte, die eine entsprechende Beschädigung am Grab erst später feststellen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Traben-Trarbach (06541-6270) oder Zell (06542-98670) zu melden.



