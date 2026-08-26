Büdesheim
Grabanlage illegal im Wald entsorgt - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Die Polizeiinspektion Prüm wurde über eine illegale Abfallentsorgung im Wald bei Büdesheim informiert, die sich zwischen dem 01.08.2026 und 16.08.2026 ereignet haben soll. Dabei wurde festgestellt, dass eine ehemalige Grabanlage in mehreren Einzelteilen entsorgt wurde.

Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen
geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren