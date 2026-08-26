Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen
geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
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Grabanlage illegal im Wald entsorgt - Zeugen gesucht
Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen.