Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, so dass umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Neben den umliegenden Feuerwehren waren sowohl die Rettungshundestaffel als auch die Drohneneinheiten der Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich hierbei auf den Bereich zwischen Hillesheim und Hohenfels-Essingen.



Letztlich konnte die Vermisste aufgrund einer aufmerksamen Zeugin gegen Mitternacht wohlbehalten aufgefunden werden.



Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren Hillesheim, Gerolstein, Jünkerath und Basberg auch die Drohneneinheiten der VGV Gerolstein und des Landkreises Vulkaneifel sowie die Rettungshundestaffel Eifel-Mosel und das DRK aus Hillesheim und Jünkerath. Des Weiteren war die Polizeiinspektion Daun und ein Polizeihubschrauber bei der Suche im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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