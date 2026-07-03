Gleitschirmabsturz in Veldenz



Ein 55-jähriger Gleitschirmpilot beabsichtigte, von der Startrampe zu starten. Während des Startvorgangs änderte sich jedoch die Windrichtung, wodurch der Pilot die Kontrolle über den Gleitschirm verlor. In der Folge stürzte er ab und blieb in der Krone eines Baumes hängen.

Der Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt. Er wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus der Baumkrone gerettet. Im Einsatz waren die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehren Kues, Burgen und Mülheim sowie die Polizei Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0

Fax: 06531-9527-50

eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell