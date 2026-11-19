Trier (ots) -



Gleich vier Einbrüche in Fahrzeuge wurden der Polizei in Trier am Mittwoch 18.11.2026 gemeldet.



Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem in der Anton-Caspary-Straße in Trier abgestellten Auto, schlug die Seitenscheibe ein und entwendete Wertgegenstände aus einem im Inneren befindlichen Rucksack.



Im Zeitraum von Sonntag 15.11.2026, 19 Uhr bis Mittwoch 18.11.2026, 15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem ebenfalls in der Anton-Caspary-Straße in Trier abgestellten Auto und entwendete ebenfalls nach Einschlagen der Seitenscheibe vorgefundene Wertgegenstände aus einem im Fahrzeuginneren liegenden Rucksack.



Im Zeitraum von Montag, 16.11.2026, 12 Uhr bis Mittwoch 18.11.2026, 17 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zur einem in der Windmühlenstraße in Trier abgestellten PKW, schlug die Scheibe an der Fahrerseite ein und durchsuchte das Fahrzeug nach Wertgegenständen.



Im Zeitraum von Sonntag, 08.11.2026, 16 Uhr bis Mittwoch, 18.11.2026, 17 Uhr kam es mit gleichem Vorgehen zu einem weiteren PKW-Aufbruch. Auch hier wurde das Fahrzeuginnere erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht.



Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an Kriminalpolizei Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell