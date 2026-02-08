Gusenburg
Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeworfen
Am 08.02.2026 kam es gegen 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Kirchstraße in Gusenburg.


Tatverdächtig sind zwei bislang unbekannte Jugendliche, welche vermutlich mit einem Stein die Glaseinfassung einer Haustür eingeworfen haben und sich unmittelbar nach der Tat fußläufig in Richtung Hüllenbergstraße entfernten.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

