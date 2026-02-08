Tatverdächtig sind zwei bislang unbekannte Jugendliche, welche vermutlich mit einem Stein die Glaseinfassung einer Haustür eingeworfen haben und sich unmittelbar nach der Tat fußläufig in Richtung Hüllenbergstraße entfernten.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeworfen