Girls Day bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz

Insgesamt 24 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren erhielten dabei einen Einblick in die Arbeit einer Polizeibeamtin bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz.



In Saarburg wurden die Mädchen von Polizeioberkommissarin Silke Brausch, in Konz von Polizeikommissarin Jana Clever durch die Veranstaltung geführt.

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde wurde die Arbeit einer Polizeibeamtin bei der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei vorgestellt.

Außerdem wurde der Organisationsaufbau der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die verschiedenen Aufgabenbereiche der Polizei erläutert.



Anschließend wurden die Teilnehmerinnen durch die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion bzw. Polizeiwache geführt.

Hierbei bekamen die Mädchen unter anderem einen Einblick in den Wachbereich und die Gewahrsamszellen.



Danach wurde im Hof die Ausstattung eines Funkstreifenwagens vorgeführt, wobei die Mädchen die Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen selbst einmalanlegen durften.

Auch die Ausrüstung einer Polizeibeamtin inklusive Einsatzgürtel, Schutzweste und den Führungs- und Einsatzmitteln wurde vorgestellt.



Im Anschluss wurden die Mädchen von der Diensthundeführerin Carina Härtel und ihrem Schäferhund begrüßt.

Polizeihauptkommissarin Härtel gab den Mädchen einen Einblick in die sehr interessante Arbeit mit ihrem Sprengstoffsuchhund, wobei auch die Mädchen mit dem Hund agieren durften.



Sodann wurden die Teilnehmerinnen über die Einstellungsvoraussetzungen und das Duale Studium zur Polizeikommissarin informiert.



Abschließend wurden mit Rußpulver Fingerabdrücke an einer Fensterscheibe gesichert.



Nach einer kleinen Feedbackrunde wurden alle Teilnehmerinnen gegen 13.00 Uhr entlassen.



Die Mädchen meldeten zurück, dass ihnen der Morgen bei der Polizei Spaß gemacht hat und sie einen guten Einblick in die Arbeit einer Polizeibeamtin bekommen hätten.



Allen Interessentinnen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, wird empfohlen, sich unter www.polizei.rlp.de/karrierestart zu informieren.



Rückfragen bitte an:



Jana Clever und Silke Brausch



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-31

pisaarburg@polizei.rlp.de





