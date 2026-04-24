Girl's Day bei der Polizeiinspektion Morbach



Nach einer kurzen Begrüßung und einer anschließenden Vorstellungsrunde wurde den Teilnehmerinnen durch die beiden

Einstellungsberater eine kurze Präsentation zum aktuellen Bewerbungsverfahren und dem anschließenden Studium auf der Hochschule der Polizei gezeigt. Im Anschluss wurde die persönliche Ausrüstung, inkl. Einsatzgürtel, Schutzweste und die Führungs- und Einsatzmittel durch die beiden Polizeibeamten vorgestellt. In einem nachfolgenden Rundgang durch die Dienststelle, mit einem Einblick in den Wach- & Zellenbereich und der Vorstellung der verschiedenen Sachgebiete innerhalb der Polizeiinspektion Morbach, erhielten

die Schülerinnen einen detaillierten Blick in das alltägliche Arbeitsspektrum. Auch die Ausstattung eines Funkstreifenwagens und

die darin enthaltene Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen wurde gezeigt und durfte auf Wunsch der Teilnehmerinnen

auch selbst angelegt werden. Im Weiteren stellte eine erfahrene Diensthundeführerin zusammen mit ihrer Diensthündin Mila die Arbeit

der Diensthundestaffel vor. Hierbei zeigten beide eindrucksvoll wie die Diensthunde bei der Suche nach Rauschgift oder aber auch

als Schutzhund bei Angriffen eingesetzt werden. Um das breite Aufgabenspektrum des Polizeiberufes zu zeigen, durften die Schülerinnen sich im

Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung gegenseitig Fingerabdrücke abnehmen, Fingerabdrücke mittels Rußpulver

sichern und das Lasermessgerät austesten. In einer abschließenden Runde gaben die Teilnehmerinnen an, dass es ein

interessanter und spannender Tag auf der Polizeiinspektion Morbach gewesen sei.



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PHK'in Alff



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