"Girls Day" bei der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich





Die Teilnehmerinnen besuchten vormittags zunächst die Kriminalinspektion Wittlich, wo sie Einblicke in die verschiedenen Kommissariate und deren Zuständigkeiten erhielten.



Ab dem Mittag wurden ihnen dann Informationen zum Einstellungs- und Ausbildungsverfahren bei der Polizei durch die Einstellungsberaterinnen gegeben.



Ein Highlight zum Abschluss des Tages stellte eine kleine Vorführung der Hundestaffel im Hof der Polizeiinspektion Wittlich dar.



Die Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert von den Eindrücken.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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