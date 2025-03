Girls' Day bei der Polizei Prüm

Weitaus mehr.



Polizei ist Berufung. Polizei steht für Sicherheit, Teamgeist und tägliche Herausforderung.



Polizei ist einfach nicht wegzudenken und vielleicht genau Dein Weg. Deine Zukunft. Lass' es uns herausfinden. Lass' uns in Kontakt kommen. Du hast dazu die Möglichkeit. Schon bald.



Die Polizeiinspektion Prüm öffnet ihre Pforten für alle Mädchen, die neugierig sind. Neugierig auf das, was Polizei wirklich ausmacht. Von wegen "Nur für Jungs". Beim bundesweiten Girls' Day lernen Mädchen Berufe und Studienfächer kennen, in denen es noch immer zu wenig Frauen gibt.



Sich ein Bild vor Ort machen. Das ist am 3.April angesagt.



Ein junger Polizeibeamter und eine junge Kollegin nehmen sich am Girls'Day sehr viel Zeit, um alle Deine Fragen zu beantworten und spannende Einblicke zu ermöglichen. Verständliche, kompakte und ehrliche Informationen. Bisher Unbekanntes entdecken. Das erwartet Dich. Das ist das Programm.



Und für die, die an richtig viel Input interessiert sind:

Zwei Einstellungsberater der PI Prüm informieren individuell in Sachen Bachlor-Studiengang bei der rheinland-pfälzischen Polizei. Einstellungsvoraussetzungen, Studieninhalte and more.



Also:



Du bist mindestens 15 Jahre alt?



Telefonhörer in die Hand oder ran an die Tastatur. Unter der Rufnummer 06551-942 47 (Mo.- Fr. von 08.00 - 14.00 Uhr) oder via Email (pipruem@polizei.rlp.de) anmelden und auf nach Prüm. Zum Girls`Day am Donnerstag, 3. April 2025.



Save the date.



Anmeldeschluss ist der 28. März.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





