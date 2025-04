Girls Day bei der Polizei Daun

Hier wurde es zehn Mädchen im Alter von 12-14 Jahren ermöglicht, einen Einblick in den Polizeialltag zu bekommen.



Nach der Begrüßung durch die beiden Einstellungsberaterinnen erfolgte eine kurze Präsentation über die Vielfältigkeit der Polizei Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus wurden die verschiedenen Karrieremöglichkeiten dargestellt.



Danach erfolgte ein Rundgang durch die Dienststelle. Dabei wurden der Einsatzleittisch und Gewahrsamsbereich besichtigt und die Streifenwagen genauer unter die Lupe genommen. Hier durften die Mädchen auch die Schutzausrüstung der Polizeibeamten anprobieren.



Im Anschluss erfolgte ein kleiner Einblick in das Berufsleben eines Diensthundeführers. Hier konnten die Mädchen erleben, wie der Diensthund Drogen aufspürte.



Zum Abschluss führten die Mädchen selbst eine erkennungsdienstliche Behandlung mit der Erhebung von Fingerabdrücken durch.



Die Rückmeldungen waren alle positiv. Aufgrund des großen Interesses und der hohen Nachfrage wird sich die Polizei Daun auch im nächsten Jahr erneut am Girls Day beteiligen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell