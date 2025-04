Girls Day 2025 bei der Polizeiinspektion Trier: Einblicke in den Polizeiberuf für junge Mädchen

Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Dein Einsatz zählt. Komm ins Team." stattfand. Insgesamt nahmen 34 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren an diesem spannenden und informativen Tag teil, um den Beruf der Polizistin näher kennenzulernen.

Die Veranstaltung begann mit einer Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Trier, Sigrid Herz, die den Mädchen einen ersten Überblick über den Tagesablauf und die vielfältigen Möglichkeiten im Polizeiberuf gab. Abschließend ermutigte sie die Teilnehmerinnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie betonte, wie wichtig es ist, dass Frauen in allen Bereichen der Polizei vertreten sind und welchen wertvollen Beitrag sie leisten können. Danach wurden die Teilnehmerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt, um einen noch intensiveren Einblick in die verschiedenen Bereiche der Polizeiarbeit zu erhalten.

Die eine Gruppe wurde von den Kolleginnen Krawiec, Pickenhahn und Cavelius durch die Polizeiinspektion Trier geführt, wo die Mädchen mehr über die persönliche Ausstattung und die Ausrüstung eines Funkstreifenwagens erfuhren. Anhand von Beispielen aus dem täglichen Dienst wurden die verschiedenen Einsatzmittel vorgestellt. Ein Rundgang durch die Inspektion gab den Teilnehmerinnen zudem die Möglichkeit, einen Blick in den Zellen- und Wachbereich zu werfen.

In der Kriminalinspektion Trier erhielten die Mädchen einen praktischen Einblick in die Arbeit einer Kriminalbeamtin. Die Kolleginnen Hadamzik und Düpre erzählten von der Ermittlungsarbeit und ließen die Teilnehmerinnen selbst in die Rolle von Ermittlerinnen schlüpfen. Die Spurensuche und -dokumentation rundeten den spannenden Vortrag ab.

Ein weiteres Highlight des Tages war die Vorführung der Diensthundestaffel. Der Leiter der Diensthundestaffel, Christian Becker, gab spannende Einblicke in die Ausbildung und die Einsatzgebiete der Polizeihunde. Zwei Diensthundeführer demonstrierten mit ihren Diensthunden eindrucksvoll, wie diese bei der Suche nach Rauschgift und Sprengstoffen eingesetzt werden.

Alle Teilnehmerinnen waren sich einig, dass es ein spannender und lehrreicher Tag war, der viele neue Perspektiven auf den Polizeiberuf eröffnete. Die Polizeiinspektion Trier und die Kriminalinspektion Trier freuen sich bereits darauf, auch im nächsten Jahr wieder junge Mädchen zu einem aufregenden Girls Day einzuladen.



