Gewaltpräventionstraining für Jugendliche durch Stefan Eckertz, Jugendsachbearbeiter der Polizei Prüm, und Marc Spiekermann, Jugendsozialarbeiter im Bereich Prüm,

Wie kann ich anderen helfen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen? Und wann sollte ich die Polizei verständigen?



Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Gewaltpräventionstrainings, das durch die Polizeiinspektion Prüm in Kooperation mit dem Caritasverband Westeifel e.V. am vergangenen Donnerstag durchgeführt wurde.



Ziel des Trainings war es, den Kindern konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit schwierigen und gefährlichen Situationen zu vermitteln, die möglicherweise zu Gewalt führen können. Sie sollten lernen, Gefahrensituationen besser einzuschätzen, angemessen zu reagieren und insbesondere zu erkennen, wann und wie sie sich Unterstützung holen können.



Dabei wurde deutlich: Helfen bedeutet nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen. Auch mit einfachen Verhaltensweisen kann jeder einen wichtigen Beitrag leisten.



Die Polizei möchte die Gelegenheit nutzen, um nicht nur die teilnehmenden Kinder, sondern die gesamte Bevölkerung für das Thema Zivilcourage zu sensibilisieren.



Sechs Regeln für mehr Zivilcourage



Die bundesweite Präventionskampagne "Aktion-tu-was" gibt hierzu sechs wichtige Verhaltenstipps:



1.



Hilf, aber bring dich nicht selbst in Gefahr! - Greife nicht körperlich ein, sondern handle besonnen und achte auf deine eigene Sicherheit.



2.



Ruf die Polizei unter 110! - Informiere die Polizei möglichst frühzeitig und schildere, was passiert ist.



3.



Bitte andere um Hilfe! - Sprich Umstehende gezielt an und fordere sie zur Unterstützung auf.



4.



Präg dir Tätermerkmale ein! - Achte auf möglichst genaue Beschreibungen von Personen, Kleidung und besonderen Merkmalen.



5.



Kümmere dich um Opfer! - Biete Betroffenen Unterstützung an und leiste, soweit möglich, Erste Hilfe.



6.



Sag als Zeuge aus! - Deine Beobachtungen können entscheidend zur Aufklärung einer Straftat beitragen.



Weitere Informationen und praktische Hinweise finden Interessierte unter: www.aktion-tu-was.de



Verhaltenstipps, die die eigene Sicherheit erhöhen



Sollte man selber in eine bedrohliche Situation geraten, ist man mit folgenden Tipps der Bratungsseite polizei-beratung.de gut aufgestellt:



Nimm die Umgebung aufmerksam wahr und höre auf dein Bauchgefühl. Es warnt instinktiv vor bedrohlichen Situationen.



Halte Abstand, steig möglichst früh aus der Situation aus und begib dich an sichere Orte.



Provozierende Personen können ggf. gesiezt werden. Damit signalisieren man Außenstehenden, dass es sich um keine private Streitigkeit handelt.



Vermiede verbale Provokationen und körperliche Konfrontationen.



Spreche unbeteiligte Personen direkt an und bitte um Hilfe.



Ruf in einer Notsituation die Polizei über die "110".



Zivilcourage interaktiv erleben



Eine weitere Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bietet das Präventionsangebot "Zivile Helden". Unter www.zivile-helden.de können Interessierte interaktive Videos nutzen, in denen sie mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert werden und selbst entscheiden können, wie sie reagieren würden.



Die interaktiven Inhalte bieten eine gute Gelegenheit, das eigene Verhalten zu reflektieren und mögliche Handlungsoptionen kennenzulernen. Sie eignen sich auch dazu, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen über Zivilcourage und das richtige Verhalten in schwierigen Situationen ins Gespräch zu kommen.



Gemeinsam Verantwortung übernehmen



Gewaltprävention und Zivilcourage sind keine Themen, die ausschließlich Kinder, Schulen oder die Polizei betreffen. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass Menschen in schwierigen Situationen nicht allein gelassen werden.



Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, aufmerksam zu sein, Verantwortung zu übernehmen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Dabei gilt immer: Helfen ja - sich selbst in Gefahr bringen nein!



Denn Zivilcourage beginnt oft schon mit dem Hinschauen, dem Ansprechen anderer und dem rechtzeitigen Absetzen eines Notrufs.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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