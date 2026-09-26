Nach ersten Erkenntnissen der aufnehmenden Beamten handelte es sich um eine lokale Einleitung von Farbe. Unbekannte/-r Täter leiteten eine näher nicht bestimmbare Menge der Farbe in den Bach ein.
Die Polizei Daun bittet Zeugen, die Hinweise zur Ursache oder zum Verursacher der Gewässerverunreinigung geben können, sich unter der Telefonnummer 06592/9626-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Gewässerverunreinigung durch eingeleitete Farbe
Lesezeit 1 Minute