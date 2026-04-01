Get Ready 2.0 - Wir sind bereit. Du auch?

Trier (ots) -



Du willst zur Polizei? Du bist in der 9. Klasse oder weiter? Dann wird's jetzt ernst!

Komm vorbei und finde heraus, ob du das Zeug dazu hast.



Wo? Moselstadion Trier



Wann? Sonntag, 19. April 2026 von 11:00 - 15:00 Uhr



Das erwartet dich bei uns:



- Sporttest - übe den Sporttest gemeinsam mit unseren Kollegen und

Kolleginnen

- Hindernisparcours - teste deine Geschicklichkeit und Ausdauer an

unserem Hindernisparcours

- Diensthundestaffel - erlebe live, was unsere Vierbeiner

draufhaben

- Individuelle Beratung - erhalte alle Infos rund um Bewerbung &

Karriere

- Echte Einblicke - sprich direkt mit unseren Kolleginnen und

Kollegen

- Ausstellung der Ausrüstung - schau dir unsere Uniformen und

Fahrzeuge aus nächster Nähe an



Ob du dich vorbereiten willst oder einfach mal reinschnuppern möchtest - wir zeigen dir, was dich bei uns erwartet.



Melde dich jetzt per E-Mail pitrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an und mach mit!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier



Ansprechpartnerinnen: POK'in Fremdling und PK'in Cavelius



Telefon: 0651-983-44150

https://s.rlp.de/PDTrier





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