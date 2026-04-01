Get Ready 2.0 - Wir sind bereit. Du auch?

Trier (ots) -
Du willst zur Polizei? Du bist in der 9. Klasse oder weiter? Dann wird's jetzt ernst!
Komm vorbei und finde heraus, ob du das Zeug dazu hast.
Wo? Moselstadion Trier
Wann? Sonntag, 19. April 2026 von 11:00 - 15:00 Uhr
Das erwartet dich bei uns:
- Sporttest - übe den Sporttest gemeinsam mit unseren Kollegen und
Kolleginnen
- Hindernisparcours - teste deine Geschicklichkeit und Ausdauer an
unserem Hindernisparcours
- Diensthundestaffel - erlebe live, was unsere Vierbeiner
draufhaben
- Individuelle Beratung - erhalte alle Infos rund um Bewerbung &
Karriere
- Echte Einblicke - sprich direkt mit unseren Kolleginnen und
Kollegen
- Ausstellung der Ausrüstung - schau dir unsere Uniformen und
Fahrzeuge aus nächster Nähe an
Ob du dich vorbereiten willst oder einfach mal reinschnuppern möchtest - wir zeigen dir, was dich bei uns erwartet.
Melde dich jetzt per E-Mail pitrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an und mach mit!
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Ansprechpartnerinnen: POK'in Fremdling und PK'in Cavelius
Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier
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