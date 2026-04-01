Get Ready 2.0 - Wir sind bereit. Du auch?

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Polizeidirektion Trier

Du willst zur Polizei? Du bist in der 9. Klasse oder weiter? Dann wird's jetzt ernst! Komm vorbei und finde heraus, ob du das Zeug dazu hast.

Lesezeit 1 Minute

Trier (ots) -

Du willst zur Polizei? Du bist in der 9. Klasse oder weiter? Dann wird's jetzt ernst!
Komm vorbei und finde heraus, ob du das Zeug dazu hast.

Wo? Moselstadion Trier

Wann? Sonntag, 19. April 2026 von 11:00 - 15:00 Uhr

Das erwartet dich bei uns:

- Sporttest - übe den Sporttest gemeinsam mit unseren Kollegen und
Kolleginnen
- Hindernisparcours - teste deine Geschicklichkeit und Ausdauer an
unserem Hindernisparcours
- Diensthundestaffel - erlebe live, was unsere Vierbeiner
draufhaben
- Individuelle Beratung - erhalte alle Infos rund um Bewerbung &
Karriere
- Echte Einblicke - sprich direkt mit unseren Kolleginnen und
Kollegen
- Ausstellung der Ausrüstung - schau dir unsere Uniformen und
Fahrzeuge aus nächster Nähe an

Ob du dich vorbereiten willst oder einfach mal reinschnuppern möchtest - wir zeigen dir, was dich bei uns erwartet.

Melde dich jetzt per E-Mail pitrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an und mach mit!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartnerinnen: POK'in Fremdling und PK'in Cavelius

Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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