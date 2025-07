Geschwindigkeitsmessungen in Herborn

Nach vorangegangenem Bürgerbegehren wegen eines stark erhöhten Durchgangsverkehrs mit Hintergrund der Vollsperrung der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein wurden in der Ortslage Herborn durch Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Geschwindigkeitsmessungen und mehrere allgemeine Verkehrskontrollen in Herborn durchgeführt.



In einem Zeitraum von vier Wochen wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Im Rahmen der ersten Messung konnte eine hohe Anzahl an Verstößen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt werden.

Die zweite Messung zeigte eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation. Demnach konnten nur noch Vereinzelt Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden.

Aufgrund der anhaltenden Vollsperrung wird Herborn auch zukünftig in die Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mit aufgenommen.



