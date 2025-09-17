Trier
Geschwindigkeitsmessungen in der 39. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 22. September: B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; K134, Konz Dienstag, 23. September: A602, Ruwer-Paulin; B51, Stadtkyll; B51, Trier; B257 Niederstedem; B51, Olzheim Donnerstag, 25. September: B51, Newel; A602, Ruwer-Paulin; L151, Mertesdorf; B51, Esslingen Freitag, 26. September: B50, Longkamp; A60, Winterspelt; A60, Prüm; B53, Ehrang Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



