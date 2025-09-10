Trier
Geschwindigkeitsmessungen in der 38. KW
An folgendem Standort misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 15. September: B50, Longkamp; B51, Trier; B51, Konz; A602, Ruwer-Paulin Dienstag, 16. September: A602, Ruwer-Paulin; B51, Olzheim; A60, Winterspelt Mittwoch, 17. September: B49, Wasserbilligerbrück; Klausen; B50, Longkamp Donnerstag, 18. September: B51, Stadtkyll; A64, Pfalzel Freitag, 19. September: B51, Masholder; B51, Bitburg; B50, Altrich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



