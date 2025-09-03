Geschwindigkeitsmessungen in der 37. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 8. September: B51, Stadtkyll; B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; K64, Kröv; A602, Ruwer-Paulin; L160, Niederwörresbach Dienstag, 9. September: L151, Longuich; L47, Osann-Monzel; B52, Hermeskeil; B49, Wasserbilligerbrück; L141, Sehlem; K133, Konz Mittwoch, 10. September: B51, Trier; L10, Kerpen; A1, Schweich; B327, Morbach Donnerstag, 11. September: B50, Longkamp; B327, Morbach; Bitburg; B257, Daun Freitag, 12. September: L54, Wengerohr; L13, Karlshausen; B50, Kommen; B49, Wasserbilligerbrück; B327, Hermeskeil Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.