Trier
Geschwindigkeitsmessungen in der 36. KW
Trier (ots) -

An folgendem Standort misst die Polizei in der 36. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 1. September:

L47, Wehlen; B41, Rötsweiler-Nockenthal; A1, Mehring

Dienstag, 2. September:

A60, Winterspelt; A64, Pfalzel; B49, Wittlich; B270, Sien

Mittwoch, 3. September:

!64, Pallien; L52, Hasborn; B51, Bitburg

Donnerstag, 4. September:

Saarburg; A60, Prüm; B327, Hermeskeil; L151, Mertesdorf

Freitag, 5. September:

A602, Ruwer-Maximin; L103, Bad Bertrich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

