Geschwindigkeitsmessungen in der 34. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 35. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 25. August: B51, Masholder; Zell-Barl; L54, Wengerohr; A602, Ruwer-Paulin; A60, Winterspelt Dienstag, 26. August: B51, Stadtkyll; B53, Bernkastel-Kues; B51, Trier; B51, Idesheim; B51, Oberstedem Mittwoch, 27. August: Gerolstein; L135, Saarburg; Wittlich-Neuerburg; A1, Mehring; L169, Fohren-Linden; B41, Weierbach Donnerstag, 28. August: B53, Briedel; B51, Ayl; B257, Irrel; B327, Morbach; A602, Ruwer-Maximin Freitag, 29. August: B41, Hoppstädten-Weiersbach; A1, Mehring; L13, Karlshausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.