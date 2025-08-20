Geschwindigkeitsmessungen in der 34. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 35. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 25. August:
B51, Masholder; Zell-Barl; L54, Wengerohr; A602, Ruwer-Paulin; A60, Winterspelt
Dienstag, 26. August:
B51, Stadtkyll; B53, Bernkastel-Kues; B51, Trier; B51, Idesheim; B51, Oberstedem
Mittwoch, 27. August:
Gerolstein; L135, Saarburg; Wittlich-Neuerburg; A1, Mehring; L169, Fohren-Linden; B41, Weierbach
Donnerstag, 28. August:
B53, Briedel; B51, Ayl; B257, Irrel; B327, Morbach; A602, Ruwer-Maximin
Freitag, 29. August:
B41, Hoppstädten-Weiersbach; A1, Mehring; L13, Karlshausen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell