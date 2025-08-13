Geschwindigkeitsmessungen in der 34. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 32. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 18. August: B51, Olzheim; B51, Trier; A1, Hetzerath; B53, Traben-Trarbach Dienstag, 19. August: B51, Olzheim; B51, Welschbillig; B51, Trier; A602, Ruwer-Paulin; L190, Irmenach Mittwoch, 20. August: B50, Longkamp; Zell-Barl; A64, Pfalzel; L151, Mertesdorf Donnerstag, 21. August: Bernkastel-Kues; K133, Konz; B257, Niederstedem; B50, Longkamp Freitag, 22. August: B41, Idar-Oberstein; B51, Trier; B50, Longkamp Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.