Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 9. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 9. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 23. Februar: B418, Langsur; L135, Saarburg; K134, Konz; B49, Alf; L47, Wehlen Dienstag, 24. Februar: L32, Bitburg; A64, Ehrang; B51, Trier; A64, Mesenich; B51, Trier Mittwoch, 25. Februar: Wittlich; L47, Osann-Monzel; A1, Dorf; A602, Ruwer-Paulin; B257, Irrel Donnerstag, 26. Februar: B51, Bitburg; B53, Ehrang; A1, Fell; B50, Longkamp; A60, Prüm Freitag, 27. Februar: B51, Bitburg; A602, Longuich; B51, Trier Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell