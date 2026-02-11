Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. Februar: L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp Dienstag, 17. Februar: B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen Mittwoch, 18. Februar: B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten Donnerstag, 19. Februar: B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Olzheim; B51, Trier; B410, Lichtenborn; A60 Freitag, 20. Februar: A1, Fell; B41, Hoppstädten-Weiersbach; A602, Kenn Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Trier (ots) -



An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:



Montag, 16. Februar:



L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp



Dienstag, 17. Februar:



B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen



Mittwoch, 18. Februar:



B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten



Donnerstag, 19. Februar:



B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Olzheim; B51, Trier; B410, Lichtenborn; A60



Freitag, 20.Februar:



A1, Fell; B41, Hoppstädten-Weiersbach; A602, Kenn



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



