Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. Februar: L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp Dienstag, 17. Februar: B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen Mittwoch, 18. Februar: B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten Donnerstag, 19. Februar: B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Olzheim; B51, Trier; B410, Lichtenborn; A60 Freitag, 20. Februar: A1, Fell; B41, Hoppstädten-Weiersbach; A602, Kenn Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

