Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 7. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 7. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 9. Februar:
B51, Aach-Neuhaus; A64, Pallien; B49, Wittlich; A1, Fell; B51, Newel
Dienstag, 10. Februar:
B41, Birkenfeld; B51, Oberstedem; A60, Prüm; B51, Konz
Mittwoch, 11. Februar:
B41, Niederbrombach; B407, Reinsfeld; B51, Bitburg; L48 Thörnich; B53, Ehrang
Donnerstag, 12. Februar:
B41, Niederbrombach; B51, Newel; B51, Olzheim
Freitag, 13.Februar:
B51, Stadtkyll; B418, Edingen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
