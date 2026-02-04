Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 7. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 7. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 9. Februar: B51, Aach-Neuhaus; A64, Pallien; B49, Wittlich; A1, Fell; B51, Newel Dienstag, 10. Februar: B41, Birkenfeld; B51, Oberstedem; A60, Prüm; B51, Konz Mittwoch, 11. Februar: B41, Niederbrombach; B407, Reinsfeld; B51, Bitburg; L48 Thörnich; B53, Ehrang Donnerstag, 12. Februar: B41, Niederbrombach; B51, Newel; B51, Olzheim Freitag, 13. Februar: B51, Stadtkyll; B418, Edingen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Trier (ots) -



An folgenden Standorten misst die Polizei in der 7. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:



Montag, 9. Februar:



B51, Aach-Neuhaus; A64, Pallien; B49, Wittlich; A1, Fell; B51, Newel



Dienstag, 10. Februar:



B41, Birkenfeld; B51, Oberstedem; A60, Prüm; B51, Konz



Mittwoch, 11. Februar:



B41, Niederbrombach; B407, Reinsfeld; B51, Bitburg; L48 Thörnich; B53, Ehrang



Donnerstag, 12. Februar:



B41, Niederbrombach; B51, Newel; B51, Olzheim



Freitag, 13.Februar:



B51, Stadtkyll; B418, Edingen



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell