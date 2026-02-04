Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 7. Kalenderwoche
Symbolbild
dpa

Trier (ots) -

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 7. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 9. Februar:

B51, Aach-Neuhaus; A64, Pallien; B49, Wittlich; A1, Fell; B51, Newel

Dienstag, 10. Februar:

B41, Birkenfeld; B51, Oberstedem; A60, Prüm; B51, Konz

Mittwoch, 11. Februar:

B41, Niederbrombach; B407, Reinsfeld; B51, Bitburg; L48 Thörnich; B53, Ehrang

Donnerstag, 12. Februar:

B41, Niederbrombach; B51, Newel; B51, Olzheim

Freitag, 13.Februar:

B51, Stadtkyll; B418, Edingen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

