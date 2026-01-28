Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 6. Kalenderwoche

Trier (ots) -
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 6. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 2. Februar:
L46, Zemmer; B51, Trier; A1, Dorf; Wittlich-Bombogen
Dienstag, 3. Februar:
A60, Prüm; B257, Niederstedem; B41, Idar-Oberstein; B418, Edingen
Mittwoch, 4. Februar:
B50, Longkamp; L55, Wittlich-Bombogen; B53, Ehrang; B50, Altrich; B51, Schönfeld
Donnerstag, 5. Februar:
B51, Konz; A64, Pallien; B407, Hermeskeil; B41, Weierbach; A602, Ruwer-Paulin
Freitag, 6.Februar:
A602, Longuich; B50, Altrich; B51, Stadtkyll
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
