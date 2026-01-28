Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 6. Kalenderwoche
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 6. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 2. Februar: L46, Zemmer; B51, Trier; A1, Dorf; Wittlich-Bombogen Dienstag, 3. Februar: A60, Prüm; B257, Niederstedem; B41, Idar-Oberstein; B418, Edingen Mittwoch, 4. Februar: B50, Longkamp; L55, Wittlich-Bombogen; B53, Ehrang; B50, Altrich; B51, Schönfeld Donnerstag, 5. Februar: B51, Konz; A64, Pallien; B407, Hermeskeil; B41, Weierbach; A602, Ruwer-Paulin Freitag, 6. Februar: A602, Longuich; B50, Altrich; B51, Stadtkyll Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Trier (ots) -

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

