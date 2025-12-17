Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 52. Kalenderwoche
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 52. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 22. Dezember: A64, Pallien; Bitburg; B51, Masholder; B51, Trier Dienstag, 23. Dezember: B51, Konz; A1, Dorf; B49, Wittlich; Wittlich-Wengerohr Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



