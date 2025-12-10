Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 51. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 51. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 15. Dezember:
L54, Wengerohr; B51, Bitburg; B51, Masholder; B418, Edingen; Klausen
Dienstag, 16. Dezember:
B419, Oberbillig; L151, Mertesdorf; B51, Konz; B51, Welschbillig; L48, Thörnich; Kasel
Mittwoch, 17. Dezember:
A602, Ruwer-Paulin; A1, Schweich; B51, Stadtkyll; B419, Oberbillig
Donnerstag, 18. Dezember:
L160, Fischbach; B51, Idesheim; L150, Naurath/Wald; Gerolstein; Wittlich-Wengerohr
Freitag, 19. Dezember:
B51, Idesheim; B51, Trier; B41, Niederbrombach; Klausen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Nicole Uhlig, KHK´in
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell