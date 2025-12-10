Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 51. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 51. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 15. Dezember: L54, Wengerohr; B51, Bitburg; B51, Masholder; B418, Edingen; Klausen Dienstag, 16. Dezember: B419, Oberbillig; L151, Mertesdorf; B51, Konz; B51, Welschbillig; L48, Thörnich; Kasel Mittwoch, 17. Dezember: A602, Ruwer-Paulin; A1, Schweich; B51, Stadtkyll; B419, Oberbillig Donnerstag, 18. Dezember: L160, Fischbach; B51, Idesheim; L150, Naurath/Wald; Gerolstein; Wittlich-Wengerohr Freitag, 19. Dezember: B51, Idesheim; B51, Trier; B41, Niederbrombach; Klausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.