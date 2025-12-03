Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 50. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 50. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 8. Dezember: B419, Palzem; B50, Longkamp; B51, Konz; L47, Wehlen Dienstag, 9. Dezember: K134, Konz; Bitburg; A64, Pallien; B51, Oberstedem; L48, Thörnich; L103, Beuren Mittwoch, 10. Dezember: B51, Trier; A60, Prüm; B41, Weierbach; B51, Masholder; L28, Neunkirchen Donnerstag, 11. Dezember: L47, Wehlen; B41, Niederbrombach; Wittlich-Wengerohr; B53, Schleich; B50, Dudeldorf; B51, Bitburg Freitag, 12. Dezember: L55, Wittlich-Bombogen; B50, Kommen; A1, Mehren; Zell-Barl Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.