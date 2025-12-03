Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 50. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 50. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 8. Dezember:
B419, Palzem; B50, Longkamp; B51, Konz; L47, Wehlen
Dienstag, 9. Dezember:
K134, Konz; Bitburg; A64, Pallien; B51, Oberstedem; L48, Thörnich; L103, Beuren
Mittwoch, 10. Dezember:
B51, Trier; A60, Prüm; B41, Weierbach; B51, Masholder; L28, Neunkirchen
Donnerstag, 11. Dezember:
L47, Wehlen; B41, Niederbrombach; Wittlich-Wengerohr; B53, Schleich; B50, Dudeldorf; B51, Bitburg
Freitag, 12. Dezember:
L55, Wittlich-Bombogen; B50, Kommen; A1, Mehren; Zell-Barl
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
