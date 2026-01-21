Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 5. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 5. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 26. Januar:
B41, Niederbrombach; L13, Karlshausen; A1, Dorf; A60, Prüm; Wittlich
Dienstag, 27. Januar:
Wittlich-Bombogen; B51, Trier; B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Welschbillig; K134, Konz; A64, Pfalzel
Mittwoch, 28. Januar:
B51, Bitburg; B41; B51, Oberstedem; B50, Longkamp
Donnerstag, 29. Januar:
B51, Newel; B49, Wasserbilligerbrück; A1, Mehring; L151, Longuich; L28, Neunkirchen
Freitag, 30. Januar:
B265, Roth bei Prüm; L48, Thörnich; L55, Dorf; B53, Mehring; L141, Sehlem
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell