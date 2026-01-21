Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 5. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 5. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 26. Januar: B41, Niederbrombach; L13, Karlshausen; A1, Dorf; A60, Prüm; Wittlich Dienstag, 27. Januar: Wittlich-Bombogen; B51, Trier; B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Welschbillig; K134, Konz; A64, Pfalzel Mittwoch, 28. Januar: B51, Bitburg; B41; B51, Oberstedem; B50, Longkamp Donnerstag, 29. Januar: B51, Newel; B49, Wasserbilligerbrück; A1, Mehring; L151, Longuich; L28, Neunkirchen Freitag, 30. Januar: B265, Roth bei Prüm; L48, Thörnich; L55, Dorf; B53, Mehring; L141, Sehlem Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.