An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 30. November:
B257, Irrel; A64, Langsur; B257, Weidenbach; Wittlich; A60, Prüm
Dienstag, 1. Dezember:
L176, Frauenberg; L55, Wittlich-Bombogen; A1, Wittlich-Dorf; A64, Pfalzel; B52, Hermeskeil
Mittwoch, 2. Dezember:
B419, Oberbillig; B51, Neuendorf; B53, Ehrang; B49, Wasserbilligerbrück
Donnerstag, 3. Dezember:
B265, Prüm; B327, Morbach; B257, Wolsfeld; B51, Newel
Freitag, 4. Dezember:
B50, Kommen; B41, Elchweiler; A602, Trier-Kürenz; L47, Maring-Noviand; B50, Altrich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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