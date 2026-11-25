An folgenden Standorten misst die Polizei in der 49. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 30. November: B257, Irrel; A64, Langsur; B257, Weidenbach; Wittlich; A60, Prüm Dienstag, 1. Dezember: L176, Frauenberg; L55, Wittlich-Bombogen; A1, Wittlich-Dorf; A64, Pfalzel; B52, Hermeskeil Mittwoch, 2. Dezember: B419, Oberbillig; B51, Neuendorf; B53, Ehrang; B49, Wasserbilligerbrück Donnerstag, 3. Dezember: B265, Prüm; B327, Morbach; B257, Wolsfeld; B51, Newel Freitag, 4. Dezember: B50, Kommen; B41, Elchweiler; A602, Trier-Kürenz; L47, Maring-Noviand; B50, Altrich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.