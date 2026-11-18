An folgenden Standorten misst die Polizei in der 48. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 23. November:
B419, Wasserliesch; A1, Wittlich-Dorf; Hohenfels-Essingen; B51, Welschbillig; B50, Kommen
Dienstag, 24. November:
L28, Neunkirchen; L32, Bitburg; B53, Briedel; B49, Wasserbilligerbrück; Daun
Mittwoch, 25. November:
B41, Niederbrombach; B53, Wintrich; A602, Kenn
Donnerstag, 26. November:
L135, Saarburg; B41, Weierbach; B50, Longkamp
Freitag, 27. November:
B51, Neuendorf; Echternacherbrück
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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