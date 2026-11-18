An folgenden Standorten misst die Polizei in der 48. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 23. November: B419, Wasserliesch; A1, Wittlich-Dorf; Hohenfels-Essingen; B51, Welschbillig; B50, Kommen Dienstag, 24. November: L28, Neunkirchen; L32, Bitburg; B53, Briedel; B49, Wasserbilligerbrück; Daun Mittwoch, 25. November: B41, Niederbrombach; B53, Wintrich; A602, Kenn Donnerstag, 26. November: L135, Saarburg; B41, Weierbach; B50, Longkamp Freitag, 27. November: B51, Neuendorf; Echternacherbrück Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.