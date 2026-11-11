Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 47. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 47. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 16. November:
L32, Fließem; B53, Ehrang; B50, Altrich; B410, Lichtenborn
Dienstag, 17. November:
Wittlich-Wengerohr; B269, Morbach-Gonzerath; B51, Trier-Pallien; B49, Wasserbilligerbrück
Mittwoch, 18. November:
B53, Mehring; A1, Schweich; B51, Schönfeld
Donnerstag, 19. November:
Zell-Barl; L48, Thörnich; Echternacherbrück
Freitag, 20. November:
B41, Birkenfeld; B418, Minden; B51, Newel; Echternacherbrück
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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