Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 47. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 47. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. November: L32, Fließem; B53, Ehrang; B50, Altrich; B410, Lichtenborn Dienstag, 17. November: Wittlich-Wengerohr; B269, Morbach-Gonzerath; B51, Trier-Pallien; B49, Wasserbilligerbrück Mittwoch, 18. November: B53, Mehring; A1, Schweich; B51, Schönfeld Donnerstag, 19. November: Zell-Barl; L48, Thörnich; Echternacherbrück Freitag, 20. November: B41, Birkenfeld; B418, Minden; B51, Newel; Echternacherbrück Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.