Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 46. KW

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 10. November: L 2 Zemmer; L 28 Neunkirchen; B 50 Zeltingen-Rachtig; A 60 Prüm; B 50 Oberweis Dienstag, 11. November: B50 Metterich; A 64 Ehrang; B 53 Trier-Pfalzel; B 50 Longkamp Mittwoch, 12. November: L 10 Kerpen; L 46 Spangdahlem; Wittlich; L 28 Neunkirchen; B 51 Trier Donnerstag, 13. November: B 50 Metterich; L 49 Hetzerath; B 410 Lichtenborn; B 327 Morbach; B 50 Oberweis Freitag, 14. November: A 64 Ehrang; B 50 Metterich; B 407 Kell; L 2 Zemmer Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.