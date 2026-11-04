Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 46. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 9. November:
B51, Trier-Pallien; L28, Neunkirchen; L2, Zemmer; Wittlich
Dienstag, 10. November:
A1, Mehren; B50, Metterich; A1, Mehren; B418, Minden; B51, Trier-Pallien
Mittwoch, 11. November:
L10, Kerpen; A1, Schweich; B410, Lichtenborn; A1, Schweich
Donnerstag, 12. November:
L55, Wittlich-Dorf; B51, Neuendorf; A602, Ruwer-Paulin
Freitag, 13. November:
A60, Winterspelt; A602, Kenn; B51, Aach-Neuhaus
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
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