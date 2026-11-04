Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 46. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 9. November: B51, Trier-Pallien; L28, Neunkirchen; L2, Zemmer; Wittlich Dienstag, 10. November: A1, Mehren; B50, Metterich; A1, Mehren; B418, Minden; B51, Trier-Pallien Mittwoch, 11. November: L10, Kerpen; A1, Schweich; B410, Lichtenborn; A1, Schweich Donnerstag, 12. November: L55, Wittlich-Dorf; B51, Neuendorf; A602, Ruwer-Paulin Freitag, 13. November: A60, Winterspelt; A602, Kenn; B51, Aach-Neuhaus Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.