Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 45. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 45. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 2. November:
B50, Longkamp; B51, Hermeskeil; Echternacherbrück, B51, Trier-Pallien; B51, Bitburg
Dienstag, 3. November:
A64, Pfalzel; L169, Ruschberg; B53, Ehrang; A1, Schweich
Mittwoch, 4. November:
B50, Zeltingen-Rachtig; L55, Wittlich Dorf; B51, Welschbillig; B418 Ralingen; B51, Oberstedem
Donnerstag, 5. November:
B51, Esslingen; A602, Ruwer-Maximin; B41, Oberbrombach; L32, Bitburg
Freitag, 6. November:
A1, Schweich; B50, Zeltingen Rachtig; B51, Konz; L91, Horperath; B51 Aach-Neuhaus
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Kerstin Klein
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