Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 45. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 45. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 2. November: B50, Longkamp; B51, Hermeskeil; Echternacherbrück, B51, Trier-Pallien; B51, Bitburg Dienstag, 3. November: A64, Pfalzel; L169, Ruschberg; B53, Ehrang; A1, Schweich Mittwoch, 4. November: B50, Zeltingen-Rachtig; L55, Wittlich Dorf; B51, Welschbillig; B418 Ralingen; B51, Oberstedem Donnerstag, 5. November: B51, Esslingen; A602, Ruwer-Maximin; B41, Oberbrombach; L32, Bitburg Freitag, 6. November: A1, Schweich; B50, Zeltingen Rachtig; B51, Konz; L91, Horperath; B51 Aach-Neuhaus Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.