Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. Kalenderwoche
Symbolbild

Symbolbild

dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 26. Oktober: Echternacherbrück; A60, Winterspelt; L158, Monzelfeld; B50, Kommen Dienstag, 27. Oktober: B51, Trier-Pallien; A60, Feuerscheid; Echternacherbrück Mittwoch, 28. Oktober: L46, Spangdahlem; A1, Mehren; B50, Altrich Donnerstag, 29. Oktober: K133, Konz; A60, Feuerscheid Freitag, 30. Oktober: L46, Gemünden; B50, Longkamp; A1, Schweich; B51, Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren