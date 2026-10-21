Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 26. Oktober:
Echternacherbrück; A60, Winterspelt; L158, Monzelfeld; B50, Kommen
Dienstag, 27. Oktober:
B51, Trier-Pallien; A60, Feuerscheid; Echternacherbrück
Mittwoch, 28. Oktober:
L46, Spangdahlem; A1, Mehren; B50, Altrich
Donnerstag, 29. Oktober:
K133, Konz; A60, Feuerscheid
Freitag, 30. Oktober:
L46, Gemünden; B50, Longkamp; A1, Schweich; B51, Bitburg
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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