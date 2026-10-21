Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 26. Oktober: Echternacherbrück; A60, Winterspelt; L158, Monzelfeld; B50, Kommen Dienstag, 27. Oktober: B51, Trier-Pallien; A60, Feuerscheid; Echternacherbrück Mittwoch, 28. Oktober: L46, Spangdahlem; A1, Mehren; B50, Altrich Donnerstag, 29. Oktober: K133, Konz; A60, Feuerscheid Freitag, 30. Oktober: L46, Gemünden; B50, Longkamp; A1, Schweich; B51, Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.