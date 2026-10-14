Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 19. Oktober:
A60, Feuerscheid; L55, Wittlich-Bombogen; L46, Spangdahlem; Aach
Dienstag, 20. Oktober:
B419, Helfant; B51, Masholder; A602, Kenn; B51, Schönfeld; B41, Birkenfeld
Mittwoch, 21. Oktober:
L151, Mertesdorf; A1, Schweich
Donnerstag, 22. Oktober:
A60, Prüm; L47, Monzel; B51, Bitburg; B51, Oberstedem
Freitag, 23. Oktober:
B41, Idar-Oberstein; B53, Wintrich; A60, Feuerscheid; Bitburg
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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