Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 19. Oktober: A60, Feuerscheid; L55, Wittlich-Bombogen; L46, Spangdahlem; Aach Dienstag, 20. Oktober: B419, Helfant; B51, Masholder; A602, Kenn; B51, Schönfeld; B41, Birkenfeld Mittwoch, 21. Oktober: L151, Mertesdorf; A1, Schweich Donnerstag, 22. Oktober: A60, Prüm; L47, Monzel; B51, Bitburg; B51, Oberstedem Freitag, 23. Oktober: B41, Idar-Oberstein; B53, Wintrich; A60, Feuerscheid; Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.