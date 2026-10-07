Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 42. Kalenderwoche

Symbolbild

dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 42. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 12. Oktober: B51, Welschbillig; B419, Wasserliesch Dienstag, 13. Oktober: A64, Langsur; B51, Trier-Pallien Mittwoch, 14. Oktober: B327, Morbach; Wittlich-Wengerohr Donnerstag, 15. Oktober: B51, Neuendorf; B421, Dreis-Brück Freitag, 16. Oktober: B419, Wellen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



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Polizeipräsidium Trier
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Telefon: 0651 983-40022
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