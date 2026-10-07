Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 42. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 42. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 12. Oktober:
B51, Welschbillig; B419, Wasserliesch
Dienstag, 13. Oktober:
A64, Langsur; B51, Trier-Pallien
Mittwoch, 14. Oktober:
B327, Morbach; Wittlich-Wengerohr
Donnerstag, 15. Oktober:
B51, Neuendorf; B421, Dreis-Brück
Freitag, 16. Oktober:
B419, Wellen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell